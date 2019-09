Tõrva vallavanem – kellele autokraat, kellele visionäär

Inimeste hinnangud vallavanema juhtimisstiili kohta lahknevad märgatavalt. Kui hiljuti ilmus Delfis artikkel, kus märgiti, et teiste omavalitsuste töötajad võrdlevad Tõrva valla juhtimist Põhja-Koreaga ning vallavanema range ja ebaviisakas käitumine on viinud inimesi töölt lahkumiseni, tuli see osale endistest töötajatest üllatusena, teiste sõnul aga selline tegelikkus ongi.