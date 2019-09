Viinamarjade paradiisis saab mekkida sadu maitseid

Jaan Kivistiku aias Lõuna-Euroopa viinamarju polegi, kõik on põhjamaade sordid. «Meie marjadel on hoopis teistsugused vürtsid, igaüks on natukene erineva maitsega,» rääkis ta.

Kohtume viinapuude kasvataja Jaan Kivistikuga tema Sillapää küla koduaias. Räpina vallas elav botaanik tunnistab kohe vestluse alguses, et on iseloomult tegelikult laisk. Just sellega vabandab 73-aastane mees ennast välja, kui küsida, miks ta on tegelenud kogu elu puuviljadega.