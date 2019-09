Üliagar turvatöötaja rikkus peotuju

«Turvatöötaja teatas, et kõik tuleb kohapealt osta. Abikaasal polnud aga sularahagi kaasas. Ta küll üritas turvanaisele seletada, et kommid on sellepärast, et kojutulemiseks jõudu saada – kontsert kestis ju pea seitse tundi. Aga midagi ei aidanud,» rääkis 74-aastase naise teinepool.