Vargad himustasid saage

Esmaspäeval aga teatati, et Kanepi vallas Kaagvere külas varastati talu aidast Husqvarna mootorsaag, Metabo tikksaag, Makita akutrell koos kohvriga ning kaablirull. Kahju on 830 eurot.

Kagu politeijaoskonna juhtiv­uurija Tiit Melts ütles, et praegu ei ole alust neid kaht juhtumit omavahel seostada. Ka ei saa tema sõnul nende kahe juhtumi pinnalt väita, et tegu oleks vargustelainega.

«Aabitsatõde on hoida nii kodust lahkudes, uneajaks või suisa kodus viibides kodu ja kõrvalhoonete uksed lukus. Kodust lahkudes on elementaarne sulgeda aknad nii eespool kui ka tagapool maja, mitte jätta neid värskema õhu nimel tuulutusasendisse pahatahtlikke ligi meelitama. Kuivõrd vargal on tuli takus ja saagi otsimiseks aega napib, otsibki ta maju, kuhu oleks võimalik vaikselt, kiirelt ja suurema vaevata sisse pääseda.»