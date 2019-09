Kuidas paigaldada telefoni Lõuna-Eesti Postimehe ikoon?

iPhone iOSi kasutajad peavad vajutama lehekülje alumisel ribal asuvale noolega kastikesele «Share» või «Jaga», mis avab menüü. Menüüs on pluss märgiga kastikese ikoon «Add to Home Screen» või «Avaekraanile lisamine», mis küsib pärast sellele vajutamist nõusolekut Lõuna-Eesti Postimehe ikooni paigaldamiseks. Kui vajutada ülemisel ribal asuvat «Add» või «Lisa», paigaldatakse ikoon telefoni ja see on valmis kasutamiseks.