Uuring: 28% teise sambaga liitunutest võtaksid raha välja

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis Turu-uuringute AS 6.–10. septembrini läbi küsitluse pensionireformi teemal, mille raames plaanitakse pensioni teine sammas muuta vabatahtlikuks. Tegemist on praegu kõige esinduslikuma valimiga küsitlusega teise sambaga liitunute seas. Kokku küsiti909 inimese arvamust, kes on liitunud teise sambaga, kuid ei saa sealt veel väljamakseid. Küsitlusest selgub, et 28% inimestest võtaks teisest sambast raha välja ning lahkuks pensioni kogumise süsteemist.