Valgamaa Äriklubi tähistab laupäeval oma 25 tegutsemisaasta juubelit

„Valgamaa Äriklubisse kuuluvad 55 maakonna ettevõtte juhti ja teadaolevalt on see Eesti vanim ja suurim sellelaadne ettevõtjate ühendus. Märkimisväärne, et klubi on vahepausideta tegutsenud juba 25 aastat ning ettevõtjate huvi kuuluda sellisesse ühendusse on jätkuv. Samuti on tuntav sellise klubi olemasolu tähtsus laiemas ühiskondlikus plaanis,“ ütles pidupäeva eelõhtul klubi president Hans Heinjärv.