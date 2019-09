Maailmakoristuspäev: koolipere puhastas ümbrust

«Esialgu ei tundugi kooli ümbrus nii must, aga sellist väikest ja esmapilgul märkamatut prügi on tohutult. Seega otsustasime, et tuleb ise tegutseda. Võtsime koolipere kokku ja otsustasime maailmakoristuspäeval osaleda,» rääkis Priimetsa kooli karjäärikoordinaator ja noorsootöö juht Pilvi Pindma.