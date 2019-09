Esimesed gripivaktsiinid läksid juba käiku

Kuigi oli oht, et esimesed gripivaktsiinid jõuavad Eestisse tavapärasest hiljem, siis nii see ei läinud. Praegu on suur osa esimese partii vaktsiinidest apteekides ja tervisehoiuasutustes kasutamiseks valmis ning näiteks Sangastes on tänavuse gripihooaja eel juba vaktsineeritud 43 inimest.