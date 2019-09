Jaanika Käst: tere, proua president!

Peagi suundusime ümarlauda, kus Kagu-Eestis töönädalal viibinud president Kersti Kaljulaid rõhutas, et hariduslike erivajadustega lastele mõeldud koolid (HEV-koolid) on ühiskonnale väga väärtuslikud ning neil peab olema kindlustunne, et nad saavad toimida, sõltumata sellest, milline on nende halduskuuluvus. Samas pakkus ta välja, et omavalitsused võiks HEV-koolide küsimuses seljad kokku panna.