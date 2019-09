Apteekide ühendus hoiatab ravimikriisi eest

EAÜ juhi Timo Danilovi hinnangul on risk, et aprillis sulgeb uksed ligi 300 apteeki üle Eesti.

«Sulgemisoht ähvardab apteeke, mis ei vasta omandipiirangute nõuetele. Nende osanikud on ravimite hulgimüüjad ja enamusosalus ei kuulu proviisoritele. Apteekide viimine kooskõlla piirangutega on ebareaalne, kuna puudub vajalik hulk proviisoreid, kel oleks võimalik need apteegid õiglase hinnaga välja osta,» selgitas Danilov.

Hinnanguliselt moodustab omandivahetust puudutav osa apteegiturust käibe järgi 75–80 protsenti ja selle osa õiglane hind on vähemalt 200–250 miljonit eurot. Juhul, kui need apteegid sundvõõrandatakse või sulgetakse, peab Eesti põhiseadusest tulenevalt õiglase väärtuse ühenduse sõnul ettevõtjatele hüvitama riik ehk maksumaksja. Lisaks tekib küsimus Eesti investeerimiskeskkonna usaldusväärsuse kohta, kuna suur osa apteekide omanikest on Saksa, Rootsi ja Leedu ettevõtjad.

EAÜ tõdeb, et praegu on elanike rahulolu apteegiteenusega väga kõrge ning jääb arusaamatuks, milliseid probleeme mastaapne sundvõõrandamine või sulgemine lahendaks. Samuti on kahetsusväärne, et sotsiaalministeerium otsustas 2018. aastal loobuda apteegireformiga seotud mõjude analüüsist ja rakendusplaani väljatöötamisest, kuigi seadusandja neile sellise kohustuse andis. EAÜ sõnul ongi see peamine põhjus, miks lähiajal ollakse vastamisi apteekide massisulgemisega.

Ravimite kättesaadavuse kriisi lahendamiseks palub EAÜ sotsiaalkomisjonil töötada välja abinõud apteekide sulgemise vältimiseks ja kriisi ennetamiseks. Eesti apteekide ühendus on mittetulundusühing, mis esindab 293 Eesti apteeki, sealhulgas Benu, Terve Pere Apteegi, Südameapteegi ja Euroapteegi rohupoode.