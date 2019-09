Margus Ojaots: uued ootused ja lootused kutsehariduses

Senise korra kohaselt tuli tasemeõppe lõpetamiseks sooritada kutseeksam. Kui see ebaõnnestus, jäi ka kool lõpetamata. Edaspidi saab kutseeksamil läbikukkunud õpilane kooli siiski lõpetada, kui ta sooritab lõpueksami edukalt.

Kutsekoolid said õiguse viia läbi kutsevaliku õppekavu, mille ülesanne on toetada õppurit valikute tegemisel edasiõppimiseks või tööturule siirdumiseks. Samuti tekkis koolidel võimalus viia läbi mitte­statsionaarses vormis põhiharidus- ja keskharidusõpet.

Mulle tundub, et need sammud liigutavad niinimetatud õmblusteta haridussüsteemi poole, kus üleminek ühest koolitüübist teise on õppurile võimalikult valutu.