Siim Saavik: kes kolib suurlinnast maale?

Suurlinnades on küll jätkuvalt mugav elu, samas suudab külaelu pakkuda asju, mida linnas pole. Paraku ei usu ma, et see arengufaas, kus maainimesed linna kipuvad ja sinna jäävad, on Eestis juba ületatud. Kindlasti on häid näiteid, kuidas inimesed on Tallinnast või Tartust maale kolinud. Tean mõnda sellist isegi, ka noori, kuid need on ikkagi üksikud näited.