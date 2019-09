Proša kolib ilmselt Maarjamaalt Marimaale

Venemaalt Eestisse tulnud ja Valgamaal kinni püütud karu Proša hakkab ilmselt elama Marimaa metsades, kui Vene pool enda paberimajanduse korda saab ja Tallinna loomaaed eluka neile üle annab.

Usun, et Proša Venemaale üleandmiseni kulub veel umbes kuu,» ütles BNSile loomaaia direktor Tiit Maran. «Jube raske on ennustada, alguses räägiti siin kahest nädalast, siis räägiti kolmest kuust. Mina tahan võimalikult kiiresti temast lahti saada, aga see sõltub paberimajanduisest.»

Marani sõnul elab augusti keskel kinni püütud Proša endiselt Tallinna Loomaaias isolatsioonis, kuid teda lastakse ka vahel õue jalutama. «Ootab seda aega, millal ära viiakse. Siis ta on kuu aega Venemaal karantiinis ja siis läheb loodusesse. Venelaste jutu järgi hakkab ta elama Marimaal,» rääkis Maran.

Loomaaia direktori sõnul on Vene pool dokumentidega päris kaugele juba jõudnud. «Olukord on pentsik, sest karu on meile tulnud ju ilma paberiteta. See on ebastandardne olukord ja see komplitseerib paberite vormistamist. Sõltub paljudest asjadest ja tuleb ka paika panna, kuidas täpselt loom Venemaale viiakse. See on kõikunud siia-sinna - kas lennu- või maatranspordiga, aga ilmselt ikka mööda maad,» rääkis Maran. «Kõik asjad, mis lähevad tavakanalitest välja, osutuvad üllatavalt veidrateks. Neid asju on Vene poolega lahendada õige mitu, aga õnneks paistab Vene pool olema heatahtlik ja soovib neid lahendada.»

Koos Prošaga tuli Venemaalt Eestisse ka tema õde Polja, kuid teda pole enam Eestis nähtud. Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles reedel BNSile, et ametini pole Polja kohta mingeid teateid jõudnud. «Ma ei tahaks midagi lõplikku veel arvata - igatahes kui ta välja ilmub, saame ta kätte. Võib eeldada, et ta on kuskile kaugemale läinud või on midagi muud temaga juhtunud. Nähtud teda pole ja ühtegi signaali temast pole. Mis ei tähenda, et ta kunagi ei Muu hulgas on avaldatud arvamust, et Polja võib olla liikunud Lätti. Arvestades tema varasemat käitumist, võiks eeldada, et kui see nii ka on, ilmub ta varem või hiljem inimasustuse lähedale. Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Ance Andrējeva-Empele aga ütles, et ka nendeni pole juba ligi kuu aega jõudnud ühtegi teadet Valka ümbruses pahandust tegevatest karudest.