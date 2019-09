Võru Helios kaotas suurelt liiga liidrile

Tabelis langes Helios nüüd üheksandaks, kuid kuues koht on vaid viie ja seitsmes koht kahe punkti kaugusel. «Ükskõik, mis koha me saame, need kaks aastat Esiliiga B-s on olnud vägevad ja loodan, et tuleb ka kolmas. Ja kui ka kohe ei tule, ega siis midagi juhtu, mängime Võrus jalgpalli edasi ja proovime oma noori viia sellisele tasemele, et kunagi jälle suudaks kõrgemal tasemel mängida,» lisas Vislapuu.