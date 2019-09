Otepää Veevärgil on uus juhatuse liige

Jüri Teder on pärit Otepää piirkonnast, Paluperast. Ta on lõpetanud Nõo Keskkooli ning Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse elektrifitseerimise erialal 1987. aastal. Teder on varasemalt töötanud Valga haigla haldusjuhina ning hetkel on ta ka Valga Vesi AS juhatuse liige.