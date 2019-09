Eesti meistrid paugutasid mäetippu

Unlimited klassis soovis esikohta endale 14 sõitjat. Juba eelsõitudes sai selgeks, et võitjaks tuleb see, kes julgeb «pommiga» rajameistri poolt tekitatud hüppest üle hüpata. Hüpe andis julge 3-sekundilise edu. Kaks meest olid piisavalt julged ja seda veel võõra rattaga, täpsemalt korraldaja Riho «Lärm» Kollisti «pommiga». «Lärm» nautis võistluspäeval stardiandja rolli, kuna päev varem suutis Võrtsjärve Endurol teda puujuurikas üllatada, mis murdis mõned luud käelabas.