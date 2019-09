Eakad testivad liikureid

Päeva avavad sotsiaalminister Tanel Kiik ja Otepää vallavanem Kaido Tamberg. Nõuannetega on kohal päästeamet, maanteeamet ning politsei- ja piirivalveamet.

Toimub ka Invaskuuteri demonstratsioon. Kõigil soovijatel on võimalik proovisõitu teha eri seadmetega. Abivahendi kaardiga on inimestel võimalik neid nii soetada kui rentida. Kohal on abivahendeid tutvustamas ja müümas Invaru OÜ ja Tervise Abi OÜ