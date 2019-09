Teema taust peitub selles, kui riigikontroll valdkonna uurida võttis ja 2012. aasta auditis leidis, et kogu Eesti ravimiturg on koondunud sisuliselt kahe suure hulgimüügifirma – Tamro ja Magnumi – kätte. Samuti, et kahe suurema hulgimüüja mõjusfääris on sisuliselt 81 protsenti rohupoodidest.