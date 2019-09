Sotsiaalkomisjon tutvus apteegireformi seisuga

Sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul märkis, et viis aastat tagasi kehtestatud apteegireformi on ühel või teisel perioodil toetanud kõik parlamendierakonnad. „Arvestades, et apteegireformi pole suudetud tänaseks realiseerida ning seaduse rakendamiseni on jäänud pelgalt mõni kuu, tuleb olukorrale osapooli rahuldav lahendus leida. Minul puudub usk, et seda reformi on võimalik järele jäänud ajaga realiseerida,“ ütles ta.