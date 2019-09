Hargla koolis avati Gaia õppesuuna klass

Idee edendada kohalikus kooli Gaia haridust tuli Parmu Ökoküla liikmetest lapsevanematelt, kuid huvi ulatub ka kogukonnast väljapoole. Seni on ökoküla vanemad oma lapsi iseseisvalt kodus õpetanud. Lapsed on riigi erinevate alternatiivpedagoogikat rakendavate erakoolide nimekirjades, näiteks Tallinna Gaia kool, Rakvere waldorfkool, Rosma Johannese kool, kus pakutakse lihtsaid koduõppe lahendusi. Õpetamisega kaasneb vanematele suur vastutus ja kohustus, samuti arvestatav ajakulu.

Nii tekkiski vajadus uute õppemeetodite järele kodukoolis, et piirkonna lapsed saaksid olla kohaliku kooli nimekirjas. Kuna huvi Gaia hariduse vastu on suur ka mujal Eestis, annab uus õppesuund Hargla koolile väärtust juurde ning võib tulevikus suurendada õpilaste arvu. «Tegemist on algatusega, mille käigus katsetame uudset lähenemist, et kujundada väikesele Hargla koolile oma nägu. Maakoolide elujõulisus ja tulevik sõltub lapsevanematele atraktiivse haridussuuna ja eripära leidmisest,» selgitas Valga asevallavanem Kalmer Sarv.