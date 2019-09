Eesti sai auhinna osoonikihti kahandava aine ekspordi ärahoidmise eest

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja Heidi Kogeri sõnul pöördus 2016. aasta kevadel üks Kesk-Euroopa firma Euroopa Komisjoni poole palvega saada ekspordilitsents suurele kogusele osoonikihti kahandavale ainele freoon R-22. Firma soovis seda ainet paigaldada tol hetkel Tallinnas remondis olnud Belize lipu all sõitvale laevale Tenor.

„R-22 on viimane suur grupp külmasüsteemides kasutatavat ainet, mida kõik maailma riigid kasutuselt kõrvaldavad. Osoonikihti kahandavad ained on väga püsivad ja lagunevad atmosfääris üliaeglaselt. R-22 püsib atmosfääris 12 aastat, mil osoonimolekulid pidevalt hävivad,“ selgitas Koger.

Uurimisel avastati, et Belize lipu all sõitvale laevale Tenor oli (Leedu firma poolt) tarnitud ja paigaldatud R-22l põhinev uus külmasüsteem, mis on Euroopa Liidus keelatud tegevus.