Eesti Perearstide Selts: arstide ja apteekrite omandipiirangu vaidlustamise taga on ärihuvid

Perearstid kinnitavad, et ettevõtlus on perearstikeskustele andnud hindamatu vabaduse ja sõltumatuse teha patsientide huvidest lähtuvaid otsuseid. Eesti Perearstide Selts taunib Eesti Apteekide Ühenduse demagoogilisi ja ärihuvidest lähtuvaid avaldusi ning vaenu õhutamist, millega õõnestatakse inimeste turvatunnet. „Ravimite kättesaadavuse halvenemise ja hindade tõusuga ähvardamist ei luba endale ükski tervishoiutöötaja. Sellised meetodid näitavad otseselt, kuidas ärihuvid varjutavad peamise meditsiini põhimõtte, milleks on mitte kahjustada patsienti ega külvata paanikat. Perearstid ei ole kunagi väitnud, et ettevõtlus oleks neile koormav, vaid seda, et ettevõtjaks saavatel noortel arstidel peab olema võimalus saada alustamisel aega nimistusse süvenemiseks, " ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi.