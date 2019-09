Rõuge volikogu esimehe umbusaldamine kukkus läbi

IRL-i nimekirjas Rõuge vallavolikogusse pääsenud liikmed heitsid umbusaldusavalduses volikogu juhile ette, et valda ja vallavolikogu ei juhita süsteemselt, ametiülesandeid ei täideta piisava hoolsusega ning puudujääke esineb ka töökorralduses. Kalgi ütlusel olid sellised süüdistused «otsitud».

Kalgi sõnul tõi opositsioon täna pärastlõunal toimunud istungil senisest enam lauale ka Rõuge valla moodustanud viie valla omavahelise lõimumise probleemid. «Valla arengu osas heideti ette, et senini pole suudetud endisi valla piirkondi omavahel liita,» lausus ta.

«Samas toimib Rõuge vallas ühine ettevõtluse toetamise kord, meil on ühiselt korraldatud huviharidus, ka MTÜ-de toetamise kord on Missost Mõnisteni sama, ühtlustatud on ka sotsiaaltoetused ning töötajate palgatasemed,» oponeeris Kalk, kelle sõnul võib lõimumise näiteks tuua veel valla ühist külade päeva, laulupidu ning eakate päeva.