Kutselise kaluri püügilubade alusel on tänavu nendest järvedest püütud vähemalt 625,55 tonni koha. Piirkonna lubatud kogus on 695,06 tonni. Sellega on lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsenti ulatuses ja kalapüügiseaduse kohaselt püük peatati.