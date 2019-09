Ühistransport saab uuel aastal juurde üle 8 miljoni euro

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on oluline panustada saarte elanike kindlustundesse. „Saarlased ja Saaremaa külalised võivad kindlad olla, et nende igapäeva elu hõlbustamiseks ja saareelu nautijate kasvu juures on toeks tulemas uus laev ja ette on nähtud ka vahendid Hiiumaa praamiliikluse tihendamiseks,“ ütles Aas.