Politsei leidis droonide abil Võrumaal rappa eksinud marjulised

Kolmapäeval, 25. septembril kell 12.30 helistas 58-aastane naine politseisse ja teatas, et läks hommikul Võru vallas Madala külas eaka sõbrannaga Praalimetsa rappa marju korjama, ent kaotas ühel hetkel silmist nii oma eaka sõbranna kui ka tagasitee. „Politseinikega telefonivestluses olnud proua kinnitas, et tervisega on tal kõik korras, soojad riided seljas ning kaasas täislaetud akuga mobiiltelefon. Kuivõrd naine ei teadnud, kuhu ta marjade korjamise käigus välja jõudnud oli, jäi ta abi ootamiseks ühele kohale paigale,“ kirjeldas Kagu jaoskonna välijuht Omar Kaljuvee.