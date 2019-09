Valga vald kutsub maale elama

Valga vallavanem Margus Lepiku sõnul on maaelu võimaluste parandamine üheks valla oluliseks arengusuunaks. “Meie eesmärgiks on pakkuda head elukeskkonda igal pool, olgu linnas või maal. Selleks panustame kergliiklusteede ehitusse, valgustuse parandamisse ja hooldustöödesse, samuti elanikele oluliste hoonete korrastamisse. Maapiirkondade elule ja arengule annavad palju juurde ka erinevad vallapoolsed toetused,” rääkis Lepik, tuues näiteks maalastele suunatud huvihariduse toetuse. Lisaks toetab Valga vald mitmel viisil mittetulundusühenduste tegevust, olgu siis projektide omaosaluse tasumise, tegevustoetuste või erinevate projektitoetuste kaudu.

Valga valla kogukonnad ootavad 28. septembril külastajaid, et jagada oma maaelukogemusi. Ühe päeva vältel tutvustatakse huvilistele siinset eluolu ja kohapeal pakutavaid teenuseid, potentsiaalseid töökohti, kultuuri- ja seltsielu ning võimalikke elukohti. Avatud on erinevad asutused ja organisatsioonid, toimuvad viktoriinid, õpitoad, ekskursioonid ja palju muud põnevat. Hobukaarikusõit, kanuumatk ja kontserdid on vaid mõned näited päeva võimalustest. Vaata päevakava Valga valla kodulehelt: https://www.valga.ee/maal-elamise-paev-2019