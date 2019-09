Apteekrid koalitsioonile: apteegireformi tagasipööramine suretab maa-apteegid

Eesti Proviisorite Koda ja Eesti Apteekrite Liit pöördusid valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade juhtidele poole seoses teisipäeval, 24.septembril avaldatud Riigikogu sotsiaalkomisjoni pressiteatega, millest võib aru saada, et valitsuskoalitsioon on hakanud kaaluma apteegireformi kohandamist sotsiaalkomisjoni istungil riiki ja seadusandjat ähvardanud ravimite hulgimüüjate vajaduste järgi.

„Pöördume käesolevaga koalitsisioonierakondade poole palvega aidata tagada apteegisektoris töörahu ja Riigikogus vastuvõetud seadusaktide täitmine. Vastandlikud sõnumid seaduste täitmise kohustuslikkuse kohta seavad proviisorid keerukasse olukorda, kus pole võimalik enam aru saada riigi plaanidest ja lubaduste pidamisest. Proviisorid soovivad saada tagasi kindluse ja töörahu. Kui juba kord on omandipiirangu kasuks otsustatud, tuleb reformiga edasi minna, sest proviisorid on oma plaane ja investeeringuid tehes sellega arvestanud,“ seisab Jüri Ratasele, Mart Helmele ja Helir-Valdor Seederile saadetud pöördumises.

Kuivõrd ravimiseaduse muutmise tulemusel said uusi apteeke rajada vaid proviisorid, on apteegireform andnud ka käegakatsutavaid tulemusi. „Proviisorapteekide võrk laienenud ja juba praeguseks on Eestis 200 proviisori täisomanduses või osalises omanduses apteeki. Kui suured apteegiketid on ärilistest huvidest lähtuvalt keskendunud linnade kasumlikumatele tegevuskohtadele, siis just proviisorapteegid on hoolitsenud ravimite kättesaadavuse eest maapiirkondades,“ kirjutatatakse pöördumises. Ravimiameti andmetel kuulub 1. augusti seisuga 64% maapiirkondades tegutsevatest apteekidest proviisoritele. „Apteegireformi tagasipööramine tähendaks sõnamurdlikkust riigi poolt ja suurte apteegikettide huvides 200 proviisorosalusega apteegi väljasuretamist,“ lisas Alamaa-Aas.