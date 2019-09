Tellijale

Ettevõtmine sai teoks Spordiklubi Karula eestvedamisel. Klubi juhatuse liige ja Lüllemäe põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Valev Sisov ütles, et varem tegid lapsed laskmistrenni kooli võimlas. See aga renoveeriti ja treeningud oleks võinud kahjustada ruumi seisukorda. «Võimlast tulistasime abiruumi, kus oli laud, mille peal olid märklehed ja laua taga vineerpapp. Seda tiiru võib-olla polekski olnud, kui me ei oleks kooli võimlat ära renoveerinud. Oleksime vanas võimlas edasi paugutanud.»