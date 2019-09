Põdrajaht kiskus kriminaalseks

Tellijale

Juhtumi andis keskkonnainspektsioonile ja prokuratuurile menetleda Valgamaa jahimeeste ühistu liige Ake Andressoo, kellel tekkisid kahtlused, et asi pole seaduslik. «Tuli jutuks, et need, keda sel aastal küttinud oleme, on kõik olnud põdrapullid, kuid samas nägin luba, kus hoopis üks põdralehm maha oli kantud,» meenutas Andressoo. Samuti tekkis tal kahtlus, et jahiloale pandud allkiri, millega hukatud loom seaduslikult maha kanti, on võltsitud.