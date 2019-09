Kunstisõbrad tuuritavad täna mööda Võrut

Kella 17–20 külastatakse galeriisid ja tutvustatakse näitusi. Enamikus galeriides on kogu õhtu jooksul kohal nii kunstnikud Kanepist, Tartust või Tallinnast kui ka galeristid, et tutvustada näitusel olevaid teoseid.

Vana-Võromaa kultuurikojas on väljas Eesti klaasikunstnike ühenduse aastanäitus «Resonants».

Stedingu kohvikus saab uudistada Epp Margna maalinäitust. Suur osa tema piltidest on saanud inspiratsiooni regilauludest.

Liiva-ATE nime kandvas Võru kunstistuudiote koridoris on näha Toomas Kuusingu graafika ja Tanel Tolstingu maalid.

Linnagalerii esimese korruse galeriis on Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini ja nahadisaini osakonna näitus «Puutetundlik». Teise korruse suuremas galeriis on Aet Andresma-Tamme ja Mare Soovik-Lobjaka näitus «Klaas. Betoon. Ruum». Teise korruse väiksemas galeriis on aga Katariin Mudisti joonistuste- ja animatsiooninäitus «Kõhklejad».