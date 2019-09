Majaomanik avastas end elavat võõral maal

Tellijale

Kostjuk on elanud Lusti külas Saare talus 21 aastat. Varem oli seal Karula vald.Mullu novembris märkas ta, et maja ümber käib askeldamine. «Vaatasime, mis maamõõtmine siin käis – keegi meile ei teatanud. Märkasime, et mingid postikesed on punased. Läksime pojaga valda uurima. Maa on ära võetud. Hakkasin uurima, kuidas see võimalik on, meil on see ju ostetud!»