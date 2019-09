Käsipallitiimis käib elu kui laulus

Samas on just kolmikute kaupa liikumine Põlva/Arcwoodile üsna omaseks saanud. Viis hooaega tagasi liitus klubiga meistriliiga kuldne trio koosseisus Priit Jõks, Veiko Tigason ja Mihkel Tamm, eelmisel sügisel leidsid Woodyde kaitsva tiiva all koha Janno Kuus, Tarmo Salundi ja Margo Piksööt.