Kersti Virro: suurim hirm oli, kuidas leida tööd

Praegu töötab Kersti Virro (pildil) Värska sanatooriumis turundus- ja kommunikatsioonijuhina ning möönab, et on väga rahul. 28. septembril, maal elamise päeval tutvustab oma maja ka Värska sanatoorium. Töökeskkond on Virro sõnul nüüdisaegne, kolleegid sõbralikud. «Saan teha endale meeldivat erialast tööd ja tegelen lisaks ettevõtlusega. Minul on läinud veel nii hästi, et töökoht asub kodust ainult viieminutilise jalutuskäigu kaugusel. Meie pere ehitamisjärgus oma maja asub kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel töökohast. Seega võib ka maal juhtuda nii, et ei pea sugugi kümneid kilomeetreid sõitma, et jõuda tööle või kooli,» nendib ta.