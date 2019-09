Celminši tiim ihkab vastaseid elusalt süüa

«Oleme meeskonnaga maha istunud ja rahulikult rääkinud. Peame üles leidma eelmise aasta võitlusvaimu, kus vastane nii-öelda elusalt ära taheti süüa ning käed-jalad väljakule jäeti,» on mängumees tulevuku suhtes siiski lootusrikas.

Enda sõnul on Valgas sportlaseteed alustanud mees uues klubis hästi kohanenud. «Tasemevahe on suur, aga see annab kõvasti motivatsiooni juurde.»