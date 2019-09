Mulgi segakoor tähistab 5. sünnipäeva

Mulgi segakoor alustas tegevust 2014 aasta sügisel, mis tähendab, et on aeg tähistada 5. sünnipäeva. Koor ühendab koorilauluhuvilisi üle kogu Mulgimaa ja kaugemaltki ning seob koos tegutsema erinevas vanuses inimesi üle Mulgimaa ning mulgi juurtega inimesi mujalt. Dirigent on Kristjan Õmblus ning segakoori tegemisi aitab koos kooriliikmetega ellu viia koorivanem Madli Saar.

Segakoori tegevus aitab lisaks koorilaulu traditsioonide püsimisele kaasa ka mulgi kultuuri ja keele edasi kandmisele. Koor on kontserte andnud lisaks Eestile välismaal, koorilaulu kaudu on koor tutvustanud mulgi kultuuri Peterburis, Saksamaal ja Kanadas. Koori missiooniks on Mulgimaa tutvustamine kõikjal, kus kontserte antakse. Koori mulgi päritolust annab märku esinemisriietus ning uhkusega kantakse Mulgi märki.

Segakoori panus mulgi kultuuri levitamisel on oluline, osaleti näiteks Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kevadpäeval Muugal, kus lisaks esinemisele tutvustati mulgi kultuuri, trükiste, käsitöö ja kohalike toodete näitusmüügil. Kommentaar EKSÜ kodulehelt: „Mulkide segakoor tõi kuulajateni läheneva laulupeo hõngu. Koor helises võimsalt ja esitlusele tulid kõik “vanad head” koorilaulud, mis kõigil hinges. Tekkis väga võimas hetk ning koorilt telliti aplausiga ka lisalugu.“

Väga oluline lauljate ja dirigendi jaoks oli kindlasti juubelilaulupeole „Minu arm“ pääsemine, kuigi sõel oli tihe ja üldse mitte kõik soovijad ei laulnud suvel laulukaare all. Ühiseid tegevusi on segakooril mitmesuguseid, 2019. aastal külastati üheskoos Kihnu saart, kus kohtuti ja lauldi koos Kihnu Virvega. Kihnus käik oli ettevalmistus osalemiseks Pärnus toimunud „Vaba rahva laulul“, kus lauldi dirigent Lauri Breede juhatamisel ühendkooris, mis koondas üle tuhande laulja Eestimaalt ja Soomest.

Torupillitalus Riidajas toimus Mulgi segakoori esimene laager, peremees Ants Taul räägib kokkupuutest kooriga: „Inimene on selline olend, keda toidab kultuur ja laulukultuur on eestlastel väga kõrgel tasemel. Hobi toidab hinge ja aitab elus muredega toime tulla. Segakoori esimeses laagris, märtsis 2015 aastal, kui nad alles alustasid ei olnud nende hulgas nooditundjaid teab kui palju. Selle ühe nädalavahetusega, mis nad minu talus olid said nad repertuaari selgeks ja võisid minna kontserte andma. Eks selle kõige taga on visa töö. Väga sügava mulje jättis nende entusiasm ja tahe laulda. Pikad harjutamised hommikust õhtuni, muudkui laulavad, teevad tööd, et paremaks saada. Muidugi on neil hea ja andekas dirigent, see on taganud edu koorile ja areng on selgelt märgatav.

Näiteks kõik teavad, et laulupeo repertuaar on järjest nõudlikum, oma lõbuks laulude õppimiseks kooril aega ei jäägi. Kristjan saab muidugi laulupeo repertuaariga hakkama, mitte kõik koorijuhid ei valda nii hästi klaverit, et erinevates hääle kõrgustes klaveril saata lauljat. Mitmehäälne laul õigesti kõlama saada ei olegi nii lihtne. Mulgi segakoor levitab mulgi kultuuri oma tegevusega. Kindlasti inspireerib lauljaid ka seltskondlik tegevus, aga ikkagi põhiasi on see üheskoos laulu tunnetamine, mis paneb inimese sisemiselt ennast hästi tundma ja nautima ühiseid õnnestumisi kuni laulukaare all jõudmiseni, kus siis emotsioon on kõige võimsam.“