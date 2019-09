Valga lasteaia õpetaja tähistas 40 aasta tööjuubelit

Tööjuubelit tähistava õpetaja sõnul on lapsed ikka ajas veidi muutunud, kuid mitte tingimata negatiivses suunas. „Ma arvan, et tänapäeva lapsed on palju nutikamad ja targemad tegelikult kui sel ajal, mil ma alles lasteaias tööd alustasin. Neil on palju laiem silmaring. Ka see on tähelepanuväärne, et paljud lapsed oskavad nii mõndagi juba inglise keeles rääkida, eks keskkond, kus üles kasvatakse on ka praegu teine. Palju filme ja muusikat on ju ka inglise keeles,“ rääkis Aaviste.