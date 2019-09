Maal elamise päeval ootab külastajaid 36 omavalitsust

„Mul on ääretult hea meel, et omavalitsused on algatusega innukalt kaasa tulnud ja nii paljude koolide, lasteaedade, tervisekeskuste ja noortekeskuste töötajad on valmis laupäevasel päeval külalisi vastu võtma,“ ütles Maal Elamise päeva peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Lisaks asutuste tutvustamisele toimub mitmel pool valla päev, mihklilaat, kinoseanss või kontsert, avatud on külamajad – seda kõike selleks, et peale kaugema rahva oleks ka kohalikel elanikel rohkem põhjust see päev kodust väljas veeta.

Maal Elamise päeva eelkäijateks on Kodukandi „Avatud külaväravate“ projekt ning „Maale elama!“ messid aastatel 2013-2016. „Leidsime, et ükskõik kui uhke väljapanek messil ei saa edasi anda seda tunnet, mis tekib külas või alevikus kohal olles ning sealsete inimestega suheldes,“ tõdes Habakukk.

Külad täituvad tasapisi

Tegelikult ei ole olukord maa-asustusega sugugi trööstitu – paljudes piirkondades on tühja talumaja raske leida. „Statistika ei peegelda seda, et maale tuldaks väga tagasi, aga see tuleb sellest, et eestlasel on eurooplasele ainulaadne luksus elada kahes kohas,“ ütles intervjuus Vikerraadiole Vabariigi president Kersti Kaljulaid. „Inimesed veedavad maal üha rohkem aega, vastavalt sellele, mida paindlikumaks muutub töö,“ tõdes Kaljulaid.

Just sellised inimesed on Maal Elamise päevale väga oodatud. „Me kõik teame peresid, kes pühapäeva õhtul maal autoust avades iga kord mõtlevad: kui saaks, ei läheks linna tagasi. Meie ülesanne on võimendada sõnumit, et saab ka päriseks maale jääda,“ ütles Krista Habakukk.

Omavalitsuse ja kogukondade koostöö on maaelu edenemise võti

Kolmapäeval toimunud Maal Elamise päeva avasündmusel sai näha Rakvere valla Veltsi Lasteaed-Algkooli õuesõppe tundi ning Ubja külakeskust, kus külaselts pakub omavalitsuse püsirahastuse toel tegevusi noortele, sotsiaalpinda abivajajatele, klaasitöö ja keraamika õpitubasid, suurt valikut käsitööd kaasa ostmiseks, võimalust külastada jõusaali või rentida peoruumi.

Tiheasustusega Sõmeru alevikus on lisaks õppeasutustele ja kaasaegse arhitektuuriga vallamajale tervisekeskus ning vanast kuivatist kohandatud Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamaja. Detsembris leiab just nende telliskiviseinte vahelt ka hubase jõulumaa.