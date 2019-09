Eesti puugilt võib saada ka vähetuntud alfa-gal sündroomi

"Kui on kerge allergia ja tegemist on lööbega nahal, siis reeglina me saame natuke piirata. Aga kui on tegemist ikkagi sellise reaktsiooniga, kus inimesel algab üleüldine halb enesetunne, iiveldus, oksendamine, võib-olla teadvusekadu, kõriturse, siis sellisel juhul peab alguses loobuma kõigest," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla allergoloogia-immunoloogia keskuse juhataja Krista Ress.

"Ega me statistikat teinud ei ole, aga paari viimase aasta jooksul meie siin oma keskuses oleme diagnoosinud viit-kuut inimest, kellel on markantsemad juhud olnud. Kindlasti neid inimesi liigub meie vahel ringi, nagu ka teistegi haigustega, aga tõenäoliselt need, kellel on rasked juhused, kellel see elu kallale kipub, need pöörduvad arsti juurde," lisas Ress.