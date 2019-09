Loomakaitsjad: varjupaigad vajavad koeratoidu asemel rohkem kassitoitu

“Kõige rohkem annetatakse toitu, koeratoitu rohkem kui kassitoitu, kuigi vajadus on vastupidine. Nimelt elab hooajati varjupaikades kasse kuni kümme korda rohkem kui koeri, mistõttu ootame varjupaikadesse just kasside kuivtoitu, konserve ja kassiliiva. Aastas kulub meil 22 tonni kassitoitu, 21 tonni kassiliiva ja 18 tonni koeratoitu,” sõnas Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi.

Ida-Virumaal asuva Päite loomapargi omanik Ksenia Klotškova tõi välja, et neile annetatakse kõige rohkem kuivtoitu. Samas annetatakse ka natuke erilisemaid ja teistsugusemaid asju. “Kogumiskastidest on meieni jõudnud ka pisike ja moodne kaelarihm. Kuna meil on palju väga suuri koeri, siis muigasime isekeskis, et see sobiks hästi koera käpa ümber,” täiendas Klotškova.

Kika annetuskaste võib leida 13. lemmikloomapoest üle Eesti, lähiajal on plaanis seda arvu suurendada. Kogumiskaste leiab nii Tallinnas, Tartus kui ka Narvas ning igal nädalal annetatakse sinna kogutud kaup varjupaikadele üle Eesti. Sel kevadel poodidesse jõudnud kastidesse võib panna igasuguseid tooteid – need ei pea olema Kika poodidest ostetud. Kogumiskastid on väga populaarsed: kaupluste töötajad on öelnud, et sageli täituvad need juba paari päevaga.