Valgamaa puidutööstus Combiwood kasvatas mullu käivet, kuid langes kahjumisse

Tänavu on ettevõtte peamine eesmärk nii tootmis- kui ka müügimahtude suurendamine. "Selleks, et need eesmärgid saavutada, on ettevõttel plaan laiendada tootmispinda ja investeerida täiendavatesse tootmisliinidesse. Müügimahu kasvu peavad tagama nii suurenev turuosa lähiturgudel kui ka kliendibaasi laiendamine uutele turgudele," kirjutas firma juhtkond aruandes.