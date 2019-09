Ettevõtlikud noored panevad taas ajud ragisema

Ideelaboris saavad ettevõtlikud noored kuulata varasemate õpilasfirmade nõuandeid ja edulugusid ning osaleda Tartu Ülikooli sTARTUp Labi juhi Maret Ahoneni juhendamisel äriidee genereerimise töötoas. Oma edulugu tutvustavad ja soovitusi annavad õpilasfirmad Brand (Eesti parim õpilasfirma 2019, Euroopa parima õpilasfirma võistlusel II koht), Labüü (Võru Gümnaasiumis 2017/2018 õa edukalt tegutsenud õpilasfirma) ja Cheeset (Võru Gümnaasiumis 2015/2016. õa edukalt tegutsenud õpilasfirma). Maret Ahonen õpetab noortele, kuidas leida ideid, mille järgi head äriideed ära tunda ja kuidas oma ideega õpilasfirmana edukas olla. Ideelaboris osaleb kokku 43 õpilast, mis on umbes 60% kooli 11. klassi õpilastest. Selline hulk ettevõtlikke noori on taaskord paljudele Eesti koolidele eeskujuks.

Õpilasfirmade programm suurendab õpilastes ettevõtlikkust, mis on ka üks Võru Gümnaasiumi väärtustest. Ettevõtlikkuse kujundamine ja ettevõtlusteadmiste-oskuste omandamine on olulised, kuna need annavad õpilastele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik. Ettevõtlikkuse arendamisega saab kool ise kujundada ja muuta ühiskonda, mitte olla ainult ühiskonnas toimuvate protsessidega kohaneja. See on üks paljudest eesmärkidest, mille poole Võru Gümnaasiumis jätkuvalt püüeldakse.