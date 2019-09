Galerii ja video: Põlvamaa rahvatantsurühma Kagu Kabujalakõsõ esinemist jälgis Hiinas 200 miljonit inimest

Kagu Kabujalakõsõ Shanghai Turismi Festivalil

Ligikaudu aasta tagasi saabus paljude Eesti rahvatantsurühmade postkasti kutse kandideerida Shanghai Turismi Festivalile, mis toimub 2019. aasta septembris Hiinas. Põlvamaa noorterühma Kagu Kabujalakõsõ tantsijad võtsid asja arutada ning kuna huvilisi minekuks sai kokku tervelt 8 paari, siis otsustati festivalile kandideerida. Veebruaris saabuski vastus, et festivali kunstinõukogu on meid teiste seast festivalile valinud. Kuna avatseremooniale sooviti igat riiki esindama vähemal 30 inimest, siis valiti Eestist festivalile veel tantsurühm Vabajalg Viljandist ja tantsuselts Toome Tartust. Kolm rühma valmistasid avaparaadiks ette pooleteiseminutilise ühiskava, kus esitati Eesti rahvatantsu eripärasid hästi tutvustav „Mulgi polka“.

Shanghai Turismi Festival toimus sellel aastal juba 30-ndat korda. Kuna tegu oli nn juubelifestivaliga, siis oli see suurejoonelisem, kui tavaliselt. Tegemist on ühe Hiina olulisima ja professionaalseima festivaliga, kus seekord osales kokku 55 kollektiivi, nendest 20 rühma erinevatest maailma riikidest ja ülejäänud Hiinast. Lisaks Eestile osalesid festivalil Uus-Meremaa, Kolumbia, Saksamaa, Mehhiko, Sloveenia, Prantsusmaa, Poola, Šveitsi, Venemaa, USA, Ukraina, Kreeka ja Portugali kollektiivid.

Festival toimus 13. - 17. septembril ning Kagu Kabujalakõsõ osales seal 16 tantsijaga, kaasas olid ka juhendajad Maido Saar ja Heleri Kängsepp. Festivali avatseremoonia toimus 14. septembril kuulsal kaubanduslikul Huaihai tänaval, pikki mida kulges üle 2 kilomeetri kulgev meeleolukas paraad. Paraadi olulisim esinemine toimus pealaval, mille kava kanti üle ka Hiina televisioonis. Lisaks pealavale oli tänava peal veel 3 esinemispaika st kõndisime Eesti muusika saatel taas järgmisesse punkti, esitasime oma ühiskava ja siis taas edasi järgmisesse. Publiku vastuvõtt oli väga soe. Korraldajate sõnul jälgis avaparaadi kohapeal ligikaudu 300 000 inimest ning televisiooni vahendusel 200 miljonit inimest.

Ülejäänud kolmel festivali päeval andsime oma rühmaga erinevates Shanghai paikades pooletunniseid kontserte ning lisaks tutvusime vaatamisväärsustega. Kohalike tähelepanu meile oli meeletu. Esimeses esinemispaigas võttis meid näiteks vastu meeletu fotograafide armee, kelle kütkest ei saanud me vabaks isegi tantsude pausidel. Vaatamata kuumale ilmale said kõik esinemised edukalt tehtud ning paistis, et publikule meeldis.

Festivali poolt pakuti lisaks ka turismireisi Pekingisse, mille rõõmuga vastu võtsime, kui nii kaugele juba sõidetud. Sõitsime sina öörongiga, mis oli ka omamoodi eksootiline kogemus. Nn kupeedes oli kolm korrust voodeid ja ühte mahtus 6 inimest. Kupee ees polnud ka ust, seega sai terve öö osa kõigest, mis vagunis toimus. Pekingis külastasime Taevase Rahu väljakut, Keelatud Linna, Suvepaleed, Pekingi olümpiastaadionit ja loomulikult Hiina müüri.

Hiinlaste jaoks oleme oma välimuse ja kultuuriga ikkagi eksootilised. Paljud polnud Eestist (Hiinas Aishaniya) kunagi kuulnud, kuid samas kohtasime ka inimesi, kes Eestist kuuldes teadsid kohe Tallinnat. Ka meie Shanghai giid Hua oli ühe turismigrupiga koos hiljuti Eestit külastanud. Seega oleme kindlad, et tänu festivalil osalemisele teavad nüüd päris paljud uued hiinlased, et kusagil on selline väike riik nagu Eesti.

Mastaabid on Hiinas muidugi hoomamatud. Nii Shanghais kui ka Pekingis elab ligikaudu 23 miljonit inimest, mis on meie pisikese rahvaarvu juures ju väga suur. Külastasime näiteks 2 miljoni elanikuga Yangzhou linna, mis nende mõistes oli näiteks pigem väike linn. Hiina kultuur ja igapäevaelu üllatasid meid kõiki, seda kindlasti just positiivses mõttes. Meist enamike jaoks oli tegemist Aasia esmakordse külastamisega ning seetõttu oli väga palju uut ja huvitavat. Näiteks üllatas, kui tihedalt on hiinlaste igapäevaelu päriselt seotud uskumuste ja Hiina kalendriga – isegi lapsi planeeritakse selle järgi, millise looma aasta on tulemas. Kõige populaarsemad on näiteks tugevuse, edukuse ja jõukuse märgiks olevad draakoni ja hobuse aastad. Loomulikult nautisime head kohalikku toitu, mida saime peaaegu igal söögikorral erinevast kohast.

Oleme väga õnnelikud, et saime kutse Shanghai Turismi Festivalile ning seeläbi tutvuda Hiina ja selle kultuuriga. Shanghais viibimise aja tegi meie jaoks eriti eriliseks meie kohalik giid Hua, kes tegi oma tööd südamega ning leidis tee meie südamesse.

Aitäh tantsurühmadele Toome ja Vabajalg ühise esinemise eest festivali avatseremoonial. Aitäh Eesti Kultuurkapitalile, kes toetas meie sõitu.

Kätlin Hoop

Kagu Kabujalakõsõ