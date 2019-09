Galerii: maal elamise päev Valga vallas

Ligi 550 asutust ja külamaja üle Eesti avavad laupäeval kõigile huvilistele oma uksed, et tutvustada maal pakutavaid teenuseid.

Lisaks asutuste tutvustamisele toimub mitmel pool valla päev, mihklilaat, kinoseanss või kontsert, avatud on külamajad – seda kõike selleks, et peale kaugema rahva oleks ka kohalikel elanikel rohkem põhjust see päev kodust väljas veeta.