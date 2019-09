Õigusemõistmise nädal aitab kohtute tööd paremini mõista

Õigusemõistmise nädal annab sel aastal kohtute töö selgitamise ülesande kohtunike endi kätte. Riigikohtu esimehe Villu Kõve sõnul on ka väljaspool kohtusaali ja kohtulahendeid õigusemõistmisest rääkimine oluline, et inimesed mõistaks, et ka kohtunik on ennekõike inimene ning et kohut ei tasu karta.

„Kohtunik ei ole robot, kes teeb otsuseid mehaaniliselt. Kohtunik on ennekõike inimene, kelle tegevus peab jätma inimestele arusaama, et tema mure on tõepoolest ära kuulatud, selle murega on süvitsi tegeletud ning ka juhul, kui kohtuniku tehtud otsus on oodatust teistsugune, on inimesel kindlustunne, et vajadusel võib abi saamiseks taas kohtu poole pöörduda,“ märgib Kõve.