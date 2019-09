KIRI: Miks Estonia ikkagi uppus?

Eestis usuvad paljud inimesed endiselt, et laeva uppumise põhjustas kellegi tahtlik tegu. Missugune see tegu võis olla, kui sellest räägitakse nii erinevaid jutte?

Parvlaeva kohta oli juba selle ehitamisest peale teada, et see ei olnud mõeldud sõitudeks avamereliinidel. Sellel oli algusest peale eriline luba sõita vaid Läänemere Ahvenamere-nimelises osas Soome ja Rootsi vahel.

Sellest aga ei olnud teavitatud aluse uusi omanikke, kui Estoniaks nimetatud laev saadeti Eesti ja Rootsi vaheliseks liinilaevaks. Just see asjaolu on peamine süüdlane selles, miks laev uppus tugeva tormi ajal Läänemere põhjaosas 25 aastat tagasi. See oli ohvriterohkeim Läänemerel juhtunud katastroof rahuajal.