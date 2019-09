Toiduliit soovib tõsta teadlikkust lisatud suhkrute teemal

Toiduliidu juht Sirje Potisepp rõõmustab, et mahlaturu langus on möödanik ning turg on tõusus. „Mahlaturg on alates 2016. aastast stabiliseerunud ja sealt edasi olnud kerges tõusus, mahus on kasvanud 3,8 protsenti ja rahalises väärtuses 9 protsenti. Tarbijad on ka suhkruhirmust üle saamas ja mõistavad, et kõike tuleb tarbida mõõdukalt,“ märkis Potisepp.

Ta lisas, et mahlaturu suurusjärk on ligi 30 miljonit liitrit, mis jaotub omakorda segmentide vahel laiali - 36,5 protsenti on mahlajoogid, 31,7 protsenti nektarid ja 31,1 protsenti mahlad. Tõusujoones on kõik sektorid tervikuna.

Seadusandlus ütleb, et „Toidule ei tohi omistada omadusi või toimet, mida sellel ei ole, ega märkida eriomaduseks sellist omadust, mis on olemas kõigil sarnastel toitudel.“ Seetõttu ei ole ka 100 protsendil mahladel lubatud kasutada märgistust „ilma lisatud suhkruta“, kuigi nad seda on.

„See on kurioosne, sest tarbijad ei tea mahlaseadust ja nende teadlikkust tuleks just suhkrute osas tõsta. Praegu on pakenditele märgitud toitumisalases teabes süsivesikute hulk ning seejuures on eraldi välja toodud veel suhkrute hulk 100 grammi või 100 milliliitri toote kohta. Tihti juhtub olukord, kus tarbijad arvavad, et kõik süsivesikud ongi suhkrud ning veelgi halvemal juhul arvatakse, et pakendil esitatud kogu suhkur on lisatud suhkur. Siinkohal on oluline rõhutada, et toitumisalases teabes on esitatud suhkru üldkogus ning selle hulka kuuluvad nii toorainest pärit suhkrud kui ka lisatud suhkur. Kuna täismahlade puhul pole lubatud suhkrut lisada, siis kõik pakendil esitatud suhkur on pärit toorainetest ning märgistus „ilma lisatud suhkruta“ aitaks tarbijatel teha teadlikumaid valikuid, kuid selline märgistus pole hetkel lubatud,“ selgitas Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur Rain Kuldjärv kummalist olukorda seadusandluses.

Sirje Potisepp kinnitas, et märgise „ilma lisatud suhkruta“ kasutamise lubamine 100 protsendil mahladel aitaks tõsta tarbijate teadlikkust täismahla suhkrute võrdväärsusest puuviljade, köögiviljade ja marjadega ning vähendaks valearusaamade levikut.