Põlvamaa keskerakondlasi asus juhtima Janika Usin

Keskerakonna Põlvamaa koordinaatori Heli Peetsmanni teatel on Janika Usin on kohalikus omavalitsuses töötanud ligi 14 aastat ja poliitilist pagasit on sellest kuue aasta jagu.

Endine maaeluminister, riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm soovis, et teatepulk läheks edasi nooremale. Ta tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning sõnas, et piirkond on teinud head tööd nii kohalikel kui riigikogu valimistel ning ka vahepealsel ajal. Tamm lubas jätkuvalt erakonna tegemistesse panustada, et inimeste usaldust hoida ja võita.

Uueks piirkonna juhiks valitud Usin rõhutas, et eesmärk on Põlvamaa piirkonda veelgi tugevdada. Ta lisas, et igal liikmel tuleb pingutada, et selgitada Keskerakonna eesmärke ning põhjuseid, miks erinevaid otsuseid ellu viiakse. Poliitikateemadesse tuleb senisest enam kaasata nooremaid liikmeid ning olla tegemistes nähtavamad.