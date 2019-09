Põllumehed loodavad riigikogult riigieelarve parandusi

Täna, 30. septembril Mäos toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu erakorralisel kohtumisel väljendati pettumust seoses valitsuse põllumajandustoetuste kärpekavaga arvestades olukorda, et Eesti on Euroopa Liidus kõige madalamate toetustasemetega liikmesriik. Lisaks üleminekutoetuste tulevikule on põllumeeste jaoks õhus väga palju ebakindlust – see puudutab nii maamaksu kui erimärgistatud diiselkütuse tulevikku.